Актриса Ксения Мишина высказалась по поводу своего участия в шоу "Холостячка" и возможной эксплуатации

Так, 31-летнюю звезду подловили с расспросами о бывшем бойфренде, победителе "Холостячки" Алексендре Эллерте, во время 12-го Одесского кинофестиваля. Здесь она она презентовала фильм со своим участием "Зломолчание", который затрагивает серьезные темы о торговле людьми и эксплуатации украинских девушек.

Мишина не считает свое участие в шоу разновидностью экспулатации. При этом многие пользователи Сети не раз высказывали мнение, что участники специально раскрывают некие детали из своей личной жизни, чтобы лишний раз "пиарнуться" и сделать рейтинги каналу.

"Ох, ничего себе!, - упоминание о "Холостячке" вывело Ксению из себя, пишет "Обозреватель", - Во-первых, я не согласна по поводу "Холостячки". Я пришла на этот проект благодаря своей профессии и предыдущим проектам, поэтому я думаю, что это не начальная точка моей карьеры, а наоборот карьера, скажем так, привела меня к этому проекту".

Напомним, Мишина с Эллертом начали жить вместе практически сразу после финала. Спустя полгода они расстались, не называя причин. Так совпало, что актриса в этот момент начала сниматься в "Україна має талант" в качестве одного из судей и полностью ушла в работу.

Ранее Politeka писала, что беда с победителем "Холостячки" Эллертом случилась на отдыхе, кадры уже в Сети: "нас перевернула...".

Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка"

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "стал холостяком, жизнь бьет ключом".