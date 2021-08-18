Актриса Ксения Мишина и первая героиня "Холостячки" показала новый образ для съемок

Популярная исполнительница в последнее время показывает очень много разных постов, ведь теперь она стала судьей шоу «Україна має талант» и каждый раз на съемках Ксения демонстрирует новые образы. В одном из таких звезда предстала в этот раз.

Кожаное платье с перчатками, аккуратные украшения и вечерний макияж с акцентом на выразительность глаз сразу привлек внимание к себе. В подписи же артистка заговорила о переменах и новом опыте.

«Первым делом просыпаются страхи, сомнения, неуверенность в себе и ты чувствуешь полное отсутствие сил на покорение этой новой вершины. И тогда есть два варианта: Первый - ты думаешь: я не смогу, слишком сложно, а вдруг…и опускаешь руки. Второй - говоришь: ок, я готов, иду в это хоть и совсем не понимаю, что делать и как с этим быть.

Сопротивление разрушает гармонию и забирает на себя энергию. Вы все равно придёте туда, куда вас ведут, но с большими потерями и без удовольствия. Занять позицию наблюдателя и принимать всё, что происходит в каждом новом дне, настраивая себя на позитив - мой посыл каждому, кто ищет Бога внутри себя» - пишет Ксения.

«Наряд такой как у Надим з холостяка 11; Ой какая же ты шикарная наша девочка ❤; Красотка 🤎🤎🤎; Все у тебя будет хорошо ведь ты этого достойна 🔥👏; Такая красоточка!!!🔥 классный пост👏; Какие важные слова❤️🔥; Снова счастливая😍👏».

Ранее Politeka писала, что беда с победителем "Холостячки" Эллертом случилась на отдыхе, кадры уже в Сети: "нас перевернула...".

Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка"

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "стал холостяком, жизнь бьет ключом".