Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина сделала заявление со слезами на глазах
Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант" Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
ВНа этот раз Ксения опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах трейлер нового фильма с её участием. Как известно, его снимали и в Хорватии, и в Украине. Ксения и съемочная группа рассказали об этом на презентации фильма на Одесском международном кинофестивале.
"Зломовчання» , основанное на реальных событиях.
С удовольствием представили на Одесском кинофестивале … И с нетерпением ждём премьеры в декабре.", рассказала актриса.
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