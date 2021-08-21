Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина сделала заявление со слезами на глазах

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант" Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

ВНа этот раз Ксения опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах трейлер нового фильма с её участием. Как известно, его снимали и в Хорватии, и в Украине. Ксения и съемочная группа рассказали об этом на презентации фильма на Одесском международном кинофестивале.

"Зломовчання» , основанное на реальных событиях.



С удовольствием представили на Одесском кинофестивале … И с нетерпением ждём премьеры в декабре.", рассказала актриса.

Поклонники поздравили Ксению с участием в новом фильме: "Ого!", "Огнище", "Очень ждем".

Ранее сообщалось, "Холостячка" Мишина в узком кожаном платье с перчатками взбудоражила видом: "Снова счастливая"

Также, Эллерт поздравил "Холостячку" Мишину с годовщиной после громкого расставания: "Любимая..."

Politeka рассказывала, Мишина после разрыва с Эллертом засветила огромный букет от таинственного поклонника: "Точно знает..."



