Актриса Ксенія Мішина поділилася тривожною новиною в своєму Instagram
Як повідомляє Politeka.net, українська актриса, головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина не звикла сидіти, склавши руки, - вона знаходить цікаві і ненудні заняття з сином і щедро ділиться фотозвітами з шанувальниками.
Але цього разу вона поділилася сумною новиною в Instagram - її син отримав поранення.
Як розповіла Ксенія, вона викроїла час в щільному графіку, щоб провести довгоочікувані вихідні з сином. Але вони були затьмарені тим, що її син Платон отримав травму - він порізався. При цьому актриса показує на відео забинтовану руку хлопчика.
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Також Мішина розповіла, що вони з Платоном насамперед вирушили в МакДональдс. Вона знає, що це не зовсім здорова їжа, але що не зробиш, якщо син так сильно просить про це.
Варто відзначити, що сина Платона Ксенія народила в 23 роки в Севастополі. Там же він пішов до школи. Ростити сина їй допомагають батьки. Актриса часто відвідує їх у Криму, батьки з сином гостюють у Ксенії в Києві.
Заміж за батька дитини Ксенія так і не вийшла. Вона пішла від нього ще, коли була вагітною.
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