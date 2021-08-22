Актриса Ксения Мишина поделилась тревожной новостю в своем Instagram

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса, главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина не привыкла сидеть, сложа руки, - она находит интересные и нескучные занятия с сыном и щедро делится фотоотчетами с поклонниками.

Но на этот раз она поделилась грустной новостю в Instagram - ее сын получил ранение.

Как рассказала Ксения, она выкроила время в плотном графике, чтобы провести долгожданные выходные с сыном. Но они были омрачены тем, что ее сын Платон получил травму - он порезался. При этом актриса показывает на видео забинтованную руку мальчика.

Также Мишина рассказала, что они с Платоном первым делом отправились в МакДональдс. Она знает, что это не совсем здоровая пища, но что не сделаешь, если сын так сильно просит об этом.

Стоит отметить, что сына Платона Ксения родила в 23 года в Севастополе. Там же он пошел в школу. Растить сына ей помогают родители. Актриса часто навещает их в Крыму, родители с сыном гостят у Ксении в Киеве.

Замуж за отца ребенка Ксения так и не вышла. Она ушла от него еще, когда была беременной.

Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини.

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