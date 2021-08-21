Актриса Ксенія Мішина і перша героїня "Холостячки" поділилася першими інтригуючими кадрами зі зйомок нового сезону "Україна має талант"

Практично кожен день зірка показує кадри зі зйомок, зроблені під час роботи над проектом. При цьому Ксенія почала говорити українською мовою через роль у фільмі і тепер її відео викликають досить бурхливу реакцію серед аудиторії.

Цього разу Мішина вирішила показати добірку з різними кадрами, а також продемонструвати кілька образів, в яких постане під час ефірів з іншими суддями. У ролику видно, як Мішина разом з Сергієм Притулою і Євгеном котом оцінює талановиті виступи учасників.

Деякі з них смішили артистів, інші хвилювали, а ще одні-взагалі довели до сліз і Ксенія не стала приховувати це:

"Україна має нескінченні таланти, побачите цієї осені" - пише Ксенія.

Фанати відреагували:

"Раніше цей проект дивилися через таланти, тепер тільки судді чого варті 😍; дуже чекаю🥰 🥰 🥰; як же я чекаю осінь😍; Ксенія як завжди прекрасна😍; Мішина просто красуня!; Ти вогонь! У Криму тебе теж люблять!; 🔥будемо, будемо дивитися 👀. Особливо, заради Еллерточки😍; чекаємо ❤️ всією сім'єю 😍; тут не що попало, у суддів талант; Міша дуже емоційно все переживаєте".

Варто відзначити, що популярна виконавиця останнім часом показує дуже багато різних постів, адже тепер вона стала суддею шоу «Україна має талант» і кожен раз на зйомках Ксенія демонструє нові образи. Раніше Мішина показала ще один наряд для ефіру.

Раніше Politeka писала, що біда з переможцем" Холостячки "Еллертом трапилася на відпочинку, кадри вже в мережі:" нас перевернула...".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина "завела" Решетника і Шатирко танцями в зухвалому міні: "ось така вечірка"

A ще Politeka повідомляла, що Еллерт після розриву з Мішиною показав, чим займає руки: "став холостяком, життя б'є ключем".