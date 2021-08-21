Актриса Ксения Мишина и первая героиня "Холостячки" поделилась первыми интригующими кадрами со съемок нового сезона "Україна має талант"

Практически каждый день звезда показывает кадры со съемок, сделанные во время работы над проектом. При этом Ксения начала говорить на украинском языке из-за роли в фильме и теперь ее видео вызывают довольно бурную реакцию среди аудитории.

В этот раз Мишина решила показать подборку с разными кадрами, а также продемонстрировать несколько образов, в которых предстанет во время эфиров с другими судьями. В ролике видно, как Мишина вместе с Сергеем Притулой и Евгением котом оценивает талантливые выступления участников.

Некоторые из них смешили артистов, другие волновали, а еще одни – вообще довели до слез и Ксения не стала скрывать это:

«Украина имеет бесконечные таланты, увидите этой осенью» - пишет Ксения.

Фанаты отреагировали:

«Раньше этот проект смотрели из-за талантов, теперь только судьи чего стоят 😍; Очень жду🥰🥰🥰; Как же я жду осень😍; Ксения как всегда прекрасна 😍; Мишина просто красавица!; ты огонь! В Крыму тебя тоже любят!; 🔥будем, будем смотреть 👀. Особенно, ради Эллерточки😍; Ждём ❤️ Всей семьёй 😍; тут не что попало, у судей талант; Миша очень эмоционально все переживаете».

Стоит отметить, что популярная исполнительница в последнее время показывает очень много разных постов, ведь теперь она стала судьей шоу «Україна має талант» и каждый раз на съемках Ксения демонстрирует новые образы. Ранее Мишина показала еще один наряд для эфира.

Ранее Politeka писала, что беда с победителем "Холостячки" Эллертом случилась на отдыхе, кадры уже в Сети: "нас перевернула...".

Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка"

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "стал холостяком, жизнь бьет ключом".