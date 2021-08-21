Шанувальники знемагають від цікавості про те, що відбувається між Олександром Эллертом і Ксенією Мішиною

Як повідомляє Politeka.net, не так давно гаряче закохані Олександр Еллерт і Ксенія Мішина шокували шанувальників звісткою про розрив відносин. Однак, попри заяви, що вони розійшлися назавжди, все ж знову з'явилися чутки і домисли, що пара возз'єдналася. Правда, ні він, ні вона прямо не коментують, що між ним відбувається.

Днями Олександр опублікував у своєму Instagram цікавий ролик, в якому під музику змінювалися фото і відеофрагменти їх спільного життя з Ксенією, а в підписі до публікації ніжно привітав її з річницею. А Мішина в той же період опублікувала кадри з розкішним букетом від таємного шанувальника, який знайшла у своїй гримерці. Саме це і породило чутки про можливе примирення пари.

Відзначимо, що свої "п'ять копійок" в цю історію вставив ведучий "Холостячки" Григорій Решетник, який на шоу був свідком зародження любові Мішиної і Еллерта. У своїх сторіс телеведучий опублікував кадр з того відео Олександра і підписав: "Вірю, що кохання переможе все".

Нагадаємо, Еллерт привітав екскохану Мішину з річницею і вирішив порозумітися: "Друзі, це прорив...".

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