Ведущий и юморист Андрей Рыбак рассказал о своих чувствах к главой героине шоу "Холостячка" Ксении Мишиной и заговорил о её расставании с Александром Эллертом
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным. Андрей активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз юморист предложил поклонникам задать ему вопросы в Инстаграм-сториз. Пользователей сети заинтересовало, любит ли Андрей Рыбак Ксению Мишину.
"Видимо, вы только что купили себе телевизор! Переключите канал! Пожалуйста!", резко ответил юморист.
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Как известно, на данный момент у Андрея есть девушка - Алина. Недавно, они вместе вернулись с отдыха, где записывали юмористические видео.
Также поклонники решили спросить у ведущего, почему же его друг Александр Эллерт расстался с Ксенией Мишиной после долгих отношений.
"Иногда в жизни случаются вещи, понимание которых вами не требуется!", поведал Андрей.
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