Известный комик Александр Эллерт объяснил свое видео с Ксенией Мишиной после расставания

Как сообщает Politeka.net, известный юморист и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт в своих Instagram-сторис попытался объяснить поклонникам опубликованное накануне романтическое видео с Ксенией Мишиной. Как известно, ранее пара рассталась, так что этот ролик и поздравление с годовщиной на странице Саши озадачили поклонников.

В сторис Эллерт попытался объяснить, что это просто нарезка из фото и видео под музыку, которую делают, чтобы поздравить близкого человека с важным событием.

"Стоит объясниться по поводу видео, которое, судя по комментариям… ммм. Ребята, это ноу-хау, такого еще никто не делал, это прорыв века вообще. Собирать фотки и видео в одну штуку под музыку, и таким образом поздравлять близкого, либо родного человека с каким-то памятным событием. Это реально круто, попробуйте!", - говорит в ролике Александр, чем еще больше озадачил фанатов.

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