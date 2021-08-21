Поклонники изнывают от любопытства о том, что происходит между Александром Эллертом и Ксенией Мишиной
Как сообщает Politeka.net, не так давно горячо влюбленные Александр Эллерт и Ксения Мишина шокировали поклонников известием о разрыве отношений. Однако, несмотря на заявления, что они разошлись навсегда, все же снова появились слухи и домыслы, что пара воссоединилась. Правда, ни он, ни она прямо не комментируют, что между ним происходит.
На днях Александр опубликовал в своем Instagram интересный ролик, в котором под музыку сменялись фото и видеофрагменты их совместной жизни с Ксенией, а в подписи к публикации нежно поздравил ее с годовщиной. А Мишина в то же период опубликовала кадры с роскошным букетом от тайного поклонника, который нашла в своей гримерной. Именно это и породило слухи о возможном примирении пары.
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Отметим, что свои "пять копеек" в эту историю вставил ведущий "Холостячки" Григорий Решетник, который на шоу был свидетелем зарождения любви Мишиной и Эллерта. В своих сторис телеведущий опубликовал кадр из того видео Александра и подписал: "Верю, что любовь победит все".
Напомним, Эллерт поздравил экс-возлюбленную Мишину с годовщиной и решил объясниться: "Ребята, это прорыв...".
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