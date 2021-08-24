Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", была сражена в первом эфире элегантным участником

Вчера наконец-то стала известна дата выхода второго сезона реалити, которую скрывали максимально долго. Старт романтической истории начнется именно 17 сентября. Тогда Злате предстоит выбрать первых участников "Холостячки" и, возможно, запомнить первых фаворитов.

Первым отличившимся на церемонии приветствия оказался оригинальный участник, примеривший на себя образ принца на белом коне.

«Уже 17 сентября состоится долгожданная премьера романтического реалити "Холостячка" ❤ ❣️ Врач по зову души и принц по зову сердца - захочет Злата Огневич @ zlata.ognevich стать его принцессой? Не пропустите!» - говорится в описании под кадром.

Фанаты отреагировали:

«Какая она красавица и видно, что умница😍 правильный выбор, стб; оденьте Злату. А то голая почти; Какой симпатичный парень! 😍; Класс ☺️Невероятно красивый и романтичный сезон будет 🥰🥰🥰; Этот участник сам мог бы стать Холостяком, видно, что уверен и харизматичный 👍 Жду с нетерпением выпусков, желаю Злате счастье ❤️🙏🌹; Ааа! У меня мурашки! Жду очень 😍; Ваууу Рома !!! 🔥🔥 Ты однозначно достоин победы !!! 😍».

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании молодого человека вызвала споры в сети: "Наивная"

Как сообщала Politeka, команда "Холостячки" откровенно заговорила о поведении Огневич на съемках: "Для наших артистов это редкость..."

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич дала волю страсти на съемках, создатели раскрыли правду.