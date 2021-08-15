Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", вже в передчутті від швидкого виходу в ефір першого випуску

Популярна виконавиця весь час, поки тривали зйомки другого сезону, повинна приховувати від шанувальників будь-яку інформацію про шоу і її особисте життя. При цьому Злата також не повинна давати натяки на те, яким може бути фінал шоу.

Зовсім скоро в ефір вийде перший випуск "Холостячки", тому на фан-акаунтах часто публікують кадри зі Златою, цікаві факти про неї і підігрівають інтригу до теми відносин за допомогою перших кадрів з промо-ролика з Огневич.

Цього разу знімки з першого ефіру "Холостячки" і закадрові моменти, відзняті під час роботи над промо-роликом, привернули увагу шанувальників:

"Після розставання Мішиної і Еллерта якось настрої дивитися коментарі. Вірилося в краще, але схоже на сценарії і контракти; з нетерпінням чекаємо, сподіваємося Злата знайшла своє щастя😍; чекаю прем'єру з нетерпінням❤️🌷; звичайно чекаємо; таке себе шоу .... дивитися буде 5%; наївна Холостячка в надії знайти ... любов 😮 😮 " - відповідають в мережі.

"Хочу зазначити, що з нею комфортно працювати, Злата виконує поставлені режисером завдання беззаперечно. Вона терпляча, і це дуже круто. Для наших артистів це рідкість", - говорить Капралов про Огневич на проекті.

Сама Злата раніше розповіла, що завдяки зйомкам ролика здійснила одну зі своїх мрій, а саме попрацювати з режисером кіно.

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