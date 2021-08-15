Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", уже в предвкушении от скорого выхода в эфир первого выпуска
Популярная исполнительница все время, пока длились съемки второго сезона, должна скрывать от поклонников любую информацию о шоу и ее личной жизни. При этом Злата также не должна давать намеки на то, каким может быть финал шоу.
Совсем скоро в эфир выйдет первый выпуск «Холостячки», поэтому на фан-аккаунтах часто публикуют кадры со Златой, интересные факты о ней и подогревают интригу к теме отношений при помощи первых кадров с промо-ролика с Огневич.
В этот раз снимки с первого эфира «Холостячки» и закадровые моменты, отснятые во время работы над промо-роликом, привлекли внимание поклонников:
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«После расставания Мишиной и Эллерта как то настроения смотреть комментарии. Верилось в лучшее, но похоже на сценарии и контракты; С нетерпением ждем, надеемся Злата нашла свое счастье😍; жду премьеру с нетерпением ❤️🌷; Конечно ждём; Такое себя шоу .... смотреть будет 5%; Наивная Холостячка в надежде найти ... любовь 😮😮» - отвечают в сети.
"Хочу отметить, что с ней комфортно работать, Злата выполняет поставленные режиссером задачи беспрекословно. Она терпелива, и это очень круто. Для наших артистов это редкость", - говорит Капралов о Огневич на проекте.
Сама Злата ранее рассказала, что благодаря съемкам ролика осуществила одну из своих мечт, а именно поработать с режиссером кино.
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