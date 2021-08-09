Украинская певица, героиня шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала, как настраивает себя на позитивный лад

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка решила поделиться своими личными установками.

«Снимать градус ответственности.

Больше действовать, чем мечтать.

Не преувеличивать значение событий (читать: «не париться по каждому поводу»).

Перестать кормить детские страхи.

Изменить слово «должен» на «я хочу».

Переверни страницу, пришло время новой главы.

Всё, что вокруг- принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг.

Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов.

Чаще улыбаться. И своему отражению – тоже», - рассказала Злата о своих секретах, которые помогают ей чувствовать себя счастливой.

В комментариях ее пост нашел массу слов поддержки.

«Как же круто все подмечено в Вашем посту, Златочка. Спасибо большое за мотивацию!», «Чувственное фото», «Красивая очень Злата», «Вы не только красавица, но и девушка правильно мыслящая», «Супер! А твоя улыбка роскошная!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич в пикантном образе с белой рубашкой заговорила о саморазвитии: "Мой любимый пункт...".

Напомним, что Огневич в шелковом платье-ночнушке поразила видом: размер декольте впечатляет.

А еще Politeka сообщала, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" рассказала о страстном свидании: "До мурашек…".