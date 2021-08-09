Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею нового сезону шоу "Холосячка", любить зніматися у вельми яскравих фотосесіях

Зараз відома українська співачка Злата Огневич зайнята на зйомках другого сезону «Холостячки», тому не може розповідати про свої стосунки, переживання і любовні справи, щоб шанувальники не шукали ніяких натяків.

Тому більшість фото і тем в профілі Злати-нейтральні, без прив'язки до теми відносин. Не так давно Огневич підігріла інтерес публіки до себе за допомогою фотосесії з цілою серією вельми інтригуючих нарядах. Одним з таких стало плаття-ночнушка з шовку з глибоким декольте і прозорими вставками.

Образ вийшов дуже ніжним, а при світлому освітленні і відсутності зайвих деталей Огневич змогла себе правильно піднести.

"Якби до жінки перед початком відносин з чоловіком додавалася інструкція із застосування, навколо було б набагато більше щасливих пар 🙈 😻 Я завжди думала, що зустріч партнера, який буде буквально читати мої думки 💭 але реальність така, що ці думки ніхто не читає 🙈 » - написала Злата раніше в Instagram.

Нагадавши, Огневич при повному " параді "показала, як відходить після зйомок" Холостячки " разом з Решетником: фото.

Як повідомляла Politeka, Огневич в топі з ланцюжків показала, чим буде заманювати чоловіків на" Холостячку":"погана дівчинка".

Також Politeka писала, що Злата Огневич все-таки закохалася на зйомках "Холостячки": "навіть не в одного".