Ведущий шоу «Холостячка», главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич, показал отдых вместе с артисткой
Сейчас Злата все еще занята на съемках проекта, поэтому редко постит новые Стори, чтобы держать интригу перед шоу. Изредка звезда позволяет себе удивить кадрами с телеведущим проекта Григорием Решетником.
Отметим, недавно Григорий также рассказал, что после успеха предыдущего сезона в этом году было решено сделать еще больше эпизодов. Если первая «Холостячка» длилась девять выпусков, то со Златой их выйдет двенадцать. Соответственно, будет больше мужчин — 25.
Поэтому съемки соответственно идут дольше обычного и свиданий у девушки больше. Между работой над съемками артистка решила отдохнуть, причем ее поддержал в этом и Григорий. В разделе Стори они поделились кадрами веселья.
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"Самая лучшая холостячка и самый лучший телеведущий страны по версии Галины, меня и всех людей на планете проводят свободное время за игрой в теннис" - сказано в подписи к кадрам, которые сделала коллега артистов.
Напомним, новая «Холостячка» Огневич подразнила видом в прозрачной юбке: яркие кадры.
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