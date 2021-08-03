Співачка Злата Огневич розповіла, яких вчинків чекає від претендентів на її серце

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич не так давно оголосила фанатам, що стала героїнею другого сезону романтичного шоу "Холостячка". Тепер же в розпал зйомок на сторінці проекту в соцмережі Instagram розкрили деталі закулісся і оприлюднили відверте зізнання головної героїні про наречених.

Так, за словами Злати, вона мріє про екстремальне побачення, і страшенно не любить нудні. "Я кросворди точно не хочу розгадувати на побаченні, це мені нецікаво. Але нехай буде екстремальне побачення з романтичним завершенням. Це буде добре", - поділилася співачка.

Відзначимо, що прем'єра другого сезону "Холостячки" з Огневич в головній ролі відбудеться вже цієї осені. Українцям покажуть, як женихи домагалися уваги Злати і як боролися за її серце.

Нагадаємо, Огневич при повному "параді" показала, як відходить після зйомок "Холостячки" разом з Решетником: фото.

Як повідомляла Politeka, Огневич в топі з ланцюжків показала, чим буде заманювати чоловіків на "Холостячку": "Погана дівчинка".

Також Politeka писала, що Злата Огневич все-таки закохалася на зйомках "Холостячки": "Навіть не в одного".