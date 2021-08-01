Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич продемонстрировала яркие образы в сети

Как пишет Politeka.net, 35-летняя певица обожает эксперименты. Совсем недавно знаменитость приняла участие в новой фотосессии для журнала, а результатами поделилась со своими поклонниками у себя в Инстаграм.

На снимках Злата предстала в совершенно разных и достаточно соблазнительных образах и позах, будучи в костюмах, купальнике и платье.

На одном из фото Огневич продемонтрировала стройную фигуру в белом брючном костюме и в топе со свисающими цепочками. Также цепочки украшали ее голову и ниспадали на лицо.

"Сделали обалденный фотосет с командой мечты 💭 для журнала @touch_magazine и, конечно, новое интервью! Я обожаю эксперименты 🔥 @ruslana.peremetchik спасибо, что так меня увидела и почувствовала!», - написала новая «Холостячка».

Фолловеры пришли в неописуемый восторг от увиденного. Они радуются не нарадуются глядя на фантастические образы Златы Огневич.

"Вы прекрасны, Голливуд отдыхает",

"Опа-на!), вот это красотка!!!☝️❤👍",

"Плохая девочка",

"Царевна",

"Круто, очень круто",

"Самая лучшая девушка просто огонь ❤️",

"Вау! на втором последнем фото Bы выглядишь царственно!", - пишут в сети.

Как известно, Огневич стала новой героиней шоу «Холостячка». Злата идет на проект, чтобы найти свою любовь. Об этом артистка рассказывала в интервью. Также певица призналась, что ей не везет с парнями из-за ее доверчивости. Злата уточнила, что ей попадаются одни подонки.

Напомним, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" заговорила о личной жизни: "Я не могу...".

Как сообщала Politeka, Огневич удивила соблазнительным поведением на съемках "Холостячки": "Я люблю пробовать…".

Также Politeka писала, что Злата Огневич с глубоким декольте рассказала, как будет проверять женихов на "Холостячке": "Непросто угодить".