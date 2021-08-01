Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич продемонстрировала яркие образы в сети
Как пишет Politeka.net, 35-летняя певица обожает эксперименты. Совсем недавно знаменитость приняла участие в новой фотосессии для журнала, а результатами поделилась со своими поклонниками у себя в Инстаграм.
На снимках Злата предстала в совершенно разных и достаточно соблазнительных образах и позах, будучи в костюмах, купальнике и платье.
На одном из фото Огневич продемонтрировала стройную фигуру в белом брючном костюме и в топе со свисающими цепочками. Также цепочки украшали ее голову и ниспадали на лицо.
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"Сделали обалденный фотосет с командой мечты 💭 для журнала @touch_magazine и, конечно, новое интервью! Я обожаю эксперименты 🔥 @ruslana.peremetchik спасибо, что так меня увидела и почувствовала!», - написала новая «Холостячка».
Фолловеры пришли в неописуемый восторг от увиденного. Они радуются не нарадуются глядя на фантастические образы Златы Огневич.
"Вы прекрасны, Голливуд отдыхает",
"Опа-на!), вот это красотка!!!☝️❤👍",
"Плохая девочка",
"Царевна",
"Круто, очень круто",
"Самая лучшая девушка просто огонь ❤️",
"Вау! на втором последнем фото Bы выглядишь царственно!", - пишут в сети.
Как известно, Огневич стала новой героиней шоу «Холостячка». Злата идет на проект, чтобы найти свою любовь. Об этом артистка рассказывала в интервью. Также певица призналась, что ей не везет с парнями из-за ее доверчивости. Злата уточнила, что ей попадаются одни подонки.
Напомним, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" заговорила о личной жизни: "Я не могу...".
Как сообщала Politeka, Огневич удивила соблазнительным поведением на съемках "Холостячки": "Я люблю пробовать…".
Также Politeka писала, что Злата Огневич с глубоким декольте рассказала, как будет проверять женихов на "Холостячке": "Непросто угодить".