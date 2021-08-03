Певица Злата Огневич рассказала, каких поступков ждет от претендентов на ее сердце

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич не так давно объявила фанатам, что стала героиней второго сезона романтического шоу "Холостячка". Теперь же в разгар съемок на странице проекта в соцсети Instagram раскрыли детали закулисья и обнародовали откровенное признание главной героини о женихах.

Так, по словам Златы, она мечтает об экстремальном свидании, и ужасно не любит скучные. "Я кроссворды точно не хочу разгадывать на свидании, это мне неинтересно. Но пусть будет экстремальное свидание с романтическим завершением. Это будет хорошо", - поделилась певица.

Отметим, что премьера второго сезона "Холостячки" с Огневич в главной роли состоится уже этой осенью. Украинцам покажут, как женихи добивались внимания Златы и как боролись за ее сердце.

Напомним, Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником: фото.

Как сообщала Politeka, Огневич в топе из цепочек показала, чем будет заманивать мужчин на "Холостячку": "Плохая девочка".

Также Politeka писала, что Злата Огневич все-таки влюбилась на съемках "Холостячки": "Даже не в одного".