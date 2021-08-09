Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней нового сезона шоу "Холосячка", любит сниматься в весьма ярких фотосессиях

Сейчас известная украинская певица Злата Огневич занята на съемках второго сезона «Холостячки», поэтому не может рассказывать о своих отношениях, переживаниях и любовных делах, чтобы поклонники не искали никаких намеков.

Поэтому большинство фото и тем в профиле Златы – нейтральные, без привязки к теме отношений. Не так давно Огневич подогрела интерес публики к себе при помощи фотосессии с целой серией весьма интригующих нарядах. Одним из таких стало платье-ночнушка из шелка с глубоким декольте и прозрачными вставками.

Образ вышел очень нежным, а при светлом освещении и отсутствии лишних деталей Огневич смогла себя правильно преподнести.

«Если бы к женщине перед началом отношений с мужчиной прилагалась инструкция по применению, вокруг было бы гораздо больше счастливых пар 🙈😻 Я всегда думала, что встречу партнёра, который будет буквально читать мои мысли 💭 Но реальность такова, что эти мысли никто не читает 🙈» - написала Злата ранее в Инстаграм.

Напомним, Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником: фото.

Как сообщала Politeka, Огневич в топе из цепочек показала, чем будет заманивать мужчин на "Холостячку": "Плохая девочка".

Также Politeka писала, что Злата Огневич все-таки влюбилась на съемках "Холостячки": "Даже не в одного".