Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею нового сезону шоу "Холосячка", розповіла про ознаки саморозвитку

Виконавиця продовжує таємні зйомки другого сезону "Холостячки", тому увага до виконавиці зараз підвищена. Причому зірка не може розкривати таємниці проекту до початку виходу в ефір першого пуску і образи зірка теж не показує.

Тому більшість її фото і постів відносяться тільки до нейтральних тем без натяку на відносини або закоханість. Цього разу Злата представила 8 ознак того, що ви йдете в потрібному напрямку.

"Вам абсолютно байдуже думка оточуючих. Основний орієнтир-внутрішні відчуття, - як ступінь найвищої свободи.

Мій улюблений пункт: ніяких компромісів зі своєю совістю.

Складнощі-нові можливості!

Змінюється оточення. З колись токсичного воно перетворюється в дивовижних, цікавих людей!

Події починають легко приходити в наше життя, з'являється багато енергії і відчуття польоту.

Все в Вас настільки перебуває в стані балансу, що дуже складно порушити рівновагу і вийти з себе.

Щедрість. Духовна і матеріальна. Стан, коли хочеться віддавати і радувати інших!

До вас приходить здоров'я. Всі знають, що будь-яка хвороба пов'язана з ментальним станом, і його поліпшення безпосередньо впливає на фізичний стан.

І головне. Шлях-це процес, а не кінцевий результат. Тому що в процесі завжди з'являється Новий Шлях» - написала виконавиця під стильним кадром.

У мережі підтримали:

"Дуже сильно і душевно 💜; добре сказано️️️; дуже красива, Злата😍; це напевно краще фото😍; і адже краще і не скажеш, згодна з кожним пунктом!! Ну а фото просто неймовірне, як і ви на ньому, Златочка😊❤".

Раніше Politeka писала, що Огневич при повному " параді "показала, як відходить після зйомок" Холостячки " разом з Решетником: фото.

Нагадаємо, що Огневич в топі з ланцюжків показала, чим буде заманювати чоловіків на" Холостячку":"погана дівчинка".

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич все-таки закохалася на зйомках "Холостячки": "навіть не в одного".