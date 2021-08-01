Українська співачка, героїня другого сезону шоу» Холостячка " Злата Огневич продемонструвала яскраві образи в мережі
Як пише Politeka.net, 35-річна співачка обожнює експерименти. Зовсім недавно знаменитість взяла участь у новій фотосесії для журналу, а результатами поділилася зі своїми шанувальниками у себе в Instagram.
На знімках Злата постала в абсолютно різних і досить спокусливих образах і позах, будучи в костюмах, купальнику і сукні.
На одному з фото Огневич продемонструвала струнку фігуру в білому брючному костюмі і в топі зі звисаючими ланцюжками. Також ланцюжки прикрашали її голову і спадали на обличчя.
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"Зробили фотосет з командою мрії 💭 для журналу @touch_magazine і, звичайно, нове інтерв'ю! Я обожнюю експерименти 🔥 @ruslana.peremetchik спасибі, що так мене побачила і відчула!",- написала нова "Холостячка".
Фолловери прийшли в невимовний захват від побаченого. Вони радіють не натішаться дивлячись на фантастичні образи Злати Огневич.
"Ви прекрасні, Голлівуд відпочиває",
"Опа-на!), ось це красуня!!!☝️❤👍",
"Погана дівчинка",
"Царівна",
"Круто, дуже круто",
"Найкраща дівчина просто вогонь ❤️",
"Вау! на другому останньому фото ви виглядаєте царствено!",- пишуть в мережі.
Як відомо, Огневич стала новою героїнею шоу»Холостячка". Злата йде на проект, щоб знайти свою любов. Про це артистка розповідала в інтерв'ю. Також співачка зізналася, що їй не щастить з хлопцями через її довірливість. Злата уточнила, що їй трапляються одні покидьки.
Нагадаємо, що Огневич в розпал зйомок " Холостячки "заговорила про особисте життя:" я не можу...".
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