Українська співачка, героїня другого сезону шоу» Холостячка " Злата Огневич продемонструвала яскраві образи в мережі

Як пише Politeka.net, 35-річна співачка обожнює експерименти. Зовсім недавно знаменитість взяла участь у новій фотосесії для журналу, а результатами поділилася зі своїми шанувальниками у себе в Instagram.

На знімках Злата постала в абсолютно різних і досить спокусливих образах і позах, будучи в костюмах, купальнику і сукні.

На одному з фото Огневич продемонструвала струнку фігуру в білому брючному костюмі і в топі зі звисаючими ланцюжками. Також ланцюжки прикрашали її голову і спадали на обличчя.

"Зробили фотосет з командою мрії 💭 для журналу @touch_magazine і, звичайно, нове інтерв'ю! Я обожнюю експерименти 🔥 @ruslana.peremetchik спасибі, що так мене побачила і відчула!",- написала нова "Холостячка".

Фолловери прийшли в невимовний захват від побаченого. Вони радіють не натішаться дивлячись на фантастичні образи Злати Огневич.

"Ви прекрасні, Голлівуд відпочиває",

"Опа-на!), ось це красуня!!!☝️❤👍",

"Погана дівчинка",

"Царівна",

"Круто, дуже круто",

"Найкраща дівчина просто вогонь ❤️",

"Вау! на другому останньому фото ви виглядаєте царствено!",- пишуть в мережі.

Як відомо, Огневич стала новою героїнею шоу»Холостячка". Злата йде на проект, щоб знайти свою любов. Про це артистка розповідала в інтерв'ю. Також співачка зізналася, що їй не щастить з хлопцями через її довірливість. Злата уточнила, що їй трапляються одні покидьки.

Нагадаємо, що Огневич в розпал зйомок " Холостячки "заговорила про особисте життя:" я не можу...".

Як повідомляла Politeka, Огневич здивувала спокусливою поведінкою на зйомках "Холостячки": "я люблю пробувати...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич з глибоким декольте розповіла, як перевірятиме женихів на "Холостячці": "Непросто догодити".