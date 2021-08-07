Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней нового сезона шоу "Холосячка", рассказала о признаках саморазвития
Исполнительница продолжает тайные съемки второго сезона «Холостячки», поэтому внимание к исполнительнице сейчас повышенное. Причем звезда не может раскрывать тайны проекта до начала выхода в эфир первого пуска и образы звезда тоже не показывает.
Поэтому большинство ее фото и постов относятся только к нейтральным темам без намека на отношения или влюбленность. В этот раз Злата представила 8 признаков того, что Вы идёте в нужном направлении.
«Вам абсолютно безразлично мнение окружающих. Основной ориентир- внутренние ощущения,- как степень наивысшей свободы.
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
Полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы: "Есть регионы, в которых..."
Самая богатая певица Украины удивила обращением из охваченной огнем Турции: "Пожары нам..."
Трагедия с дочерью Шарапова из "Место встречи изменить нельзя": в деле появилось имя обвиняемого
Худенькая дочь Ольги Сумской примерила слишком короткую юбку: "Прям как школьница"
Мой любимый пункт: никаких компромиссов со своей совестью.
Сложности- новые возможности!
Меняется окружение. Из когда-то токсичного оно превращается в удивительных, интересных людей!
События начинают легко приходить в нашу жизнь, появляется много энергии и ощущение полёта.
Всё в Вас настолько пребывает в состоянии баланса, что очень сложно нарушить равновесие и выйти из себя.
Щедрость. Духовная и материальная. Состояние, когда хочется отдавать и радовать других!
К Вам приходит здоровье. Все знают, что любая болезнь связана с ментальным состоянием, и его улучшение напрямую влияет на физическое состояние.
И главное. Путь- это процесс, а не конечный результат. Потому что в процессе всегда появляется новый путь» - написала исполнительница под стильным кадром.
В сети поддержали:
«Очень сильно и душевно 💜; Хорошо сказано 👳♂️👌; Очень красивая, Злата 😍; это наверное лучшее фото😍; И ведь лучше и не скажешь, согласна с каждым пунктом!! Ну а фото просто невероятное, как и вы на нем, Златочка😊❤».
Ранее Politeka писала, что Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником: фото.
Напомним, что Огневич в топе из цепочек показала, чем будет заманивать мужчин на" Холостячку": "Плохая девочка".
А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич все-таки влюбилась на съемках "Холостячки": "Даже не в одного".