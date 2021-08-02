Ведучий шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала відома українська співачка Злата Огневич, показав відпочинок разом з артисткою

Зараз Злата все ще зайнята на зйомках проекту, тому рідко постить нові Сторі, щоб тримати інтригу перед шоу. Зрідка зірка дозволяє собі здивувати кадрами з телеведучим проекту Григорієм Решетником.

Відзначимо, нещодавно Григорій також розповів, що після успіху попереднього сезону в цьому році було вирішено зробити ще більше епізодів. Якщо перша "Холостячка" тривала дев'ять випусків, то зі Златою їх вийде дванадцять. Відповідно, буде більше чоловіків-25.

Тому зйомки відповідно йдуть довше звичайного і побачень у дівчини більше. Між роботою над зйомками артистка вирішила відпочити, причому її підтримав в цьому і Григорій. У розділі Сторі вони поділилися кадрами веселощів.

"Найкраща холостячка і найкращий телеведучий країни за версією Галини, мене і всіх людей на планеті проводять вільний час за грою в теніс" - сказано в підписі до кадрів, які зробила колега артистів.

Нагадавши, Нова "Холостячка" Огневич подражнила виглядом у прозорій спідниці: яскраві кадри.

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