Українська співачка « " Холостячка» Злата Огневич заговорила про важливу частину життя між чоловіком і жінкою

Вперше за довгий час Злата підняла тему відносин у себе в профілі. Оскільки артистка зараз знаходиться в розпалі зйомок другого сезону «Холостячки», вона не повинна розповідати нічого про шоу і не давати натяки на те, чи зав'язалися у неї вже з кимось стосунки.

Проте, щоб підтримати інтригу, Злата заговорила про романтику і натякнула на вельми пристрасне побачення, що у неї було зовсім недавно. Спочатку Огневич підняла тему романтики і запитала у фанатів, чи люблять вони фантазувати і дивувати свого партнера? Це стосується і чоловіків, і жінок.

"Як ваш партнер дивує у відносинах? Напишіть в коментарях про найкрутіші ідеї побачень, сюрпризів? 😻Ось такі, щоб до одуріння прекрасно, незабутньо, хвилююче! Щоб до мурашок по шкірі і тремтіння в колінах! Якщо у Вас були такі побачення - ви дуже щасливі люди 🙌 🏾 а я сьогодні не опишу своє хвилююче побачення, тому що восени ви і самі все побачите на @ stbua @ holostyakstb 💘 » - розповіла Злата в мережі.

Шанувальники відреагували: "Класні!🔥 ; З коханою людиною кожна зустріч незабутня🙌! Хто сьогодні один, не сумуйте; Красотулька🔥; Fallen to you.😍😍; Красуня 🔥».

Нагадаємо, що на Злату Огневич напали недалеко від будинку, подробиці:»переслідував два роки...".

Як повідомляла Politeka, Злату Огневич жорстко розібрали, озвучивши головні недоліки:"навіть додати нічого".

Також Politeka писала, що Злата Огневич відверто заговорила про чоловіків на "Холостячці", натякнувши на закоханість.