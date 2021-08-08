Украинская певица, «Холостячка» Злата Огневич заговорила о важной части жизни между мужчиной и женщиной

Впервые за долгое время Злата подняла тему отношений у себя в профиле. Поскольку артистка сейчас находится в разгаре съемок второго сезона «Холостячки», она не должна рассказывать ничего о шоу и не давать намеки на то, завязались ли у нее уже с кем-то отношения.

Тем не менее, чтобы поддержать интригу, Злата заговорила о романтике и намекнула на весьма страстное свидание, что у нее было совсем недавно. Сначала Огневич подняла тему романтики и спросила у фанатов, любят ли они фантазировать и удивлять своего партнёра? Это касается и мужчин, и женщин.

«Как Ваш партнёр удивляет в отношениях? Напишите в комментариях про самые крутые идеи свиданий, сюрпризов? 😻Вот такие, чтобы до одурения прекрасно, незабываемо, волнующе! Чтобы до мурашек по коже и дрожи в коленках! Если у Вас были такие свидания- Вы очень счастливые люди 🙌🏾 А я сегодня не опишу своё волнующее свидание, потому что осенью Вы и сами всё увидите на @stbua @holostyakstb 💘» - рассказала Злата в сети.

Поклонники отреагировали: «Классные!🔥; С любимым человеком каждая встреча незабываема🙌! Кто сегодня один, не скучайте; Красотулька🔥; Fallen to you.😍😍; Красотка 🔥».

Напомним, что на Злату Огневич напали недалеко от дома, подробности: «Преследовал два года…».

Как сообщала Politeka, Злату Огневич жестко разобрали, озвучив главные недостатки: "Даже добавить нечего".

Также Politeka писала, что Злата Огневич откровенно заговорила о мужчинах на "Холостячке", намекнув на влюбленность.