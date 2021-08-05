Новая «Холостячка» Злата Огневич получила полный разбор своего пения с указанием на недостатки

В социальной сети Инстаграм Ольга Нека сделала разбор пения Златы Огневич с профессиональной точки зрения. Так, вокалистка категории «суперпрофессионал», которая отличается «хрустальным тембром» - Злата Огневич получила весьма яркий отзыв.

Тип голоса у Златы – лирическое сопрано, диапазон 3,5 октавы, тембр: звонкий, струящийся и «серебристый». Злата использует разные вокальные приемы – мягкую преддыхательную атаку, бельтинг, твенг, легкий ретл, иногда расщепление и субтоном.

В сети заметили, что певица постоянно совершенствуется, поэтому с каждым годом ее голос набирает мощь. Что касается манеры исполнения, то у звезды чувствуется влияние западной школы, где кантилена является основой звуковедения.

«Live-выступления: нижние ноты, Злата, берет более мягко и без особого давления. Прекрасное владение вокальной динамикой, также стоит похвалить ритмику и интонирования певицы, ведь живые выступления звучат просто безупречно.

Недостатки: не хватает баланса между голосом и подачей и внутренней харизмой. Из-за этого может страдать выразительность композиции, ведь не всегда только одной вокального мастерства достаточно» - также рассказали в разборе Златы.

В сети отреагировали:

«замечательный голос❤; Побольше таких разборов; Все в точку, даже добавить нечего; Она прекрасно поет👏; Не нравится она; Интересная рубрика! Продолжайте!; Моя любимая певица. Голос невероятный ❤️; Ооо, она очень крутая 🙌🔥».

Напомним, что Злата Огневич в оригинальном топе показала, чем заманит женихов на "Холостячку": "Плохая девочка".

Как сообщала Politeka, Огневич в разгар съемок популярного шоу призналась, каких поступков ждет от мужчин.

Также Politeka писала, что наряженная Огневич показала, как приходит в себя после съемок "Холостячки".