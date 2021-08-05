Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней нового сезона шоу "Холосячка", дала откровенное интервью

Новая "холостячка", певица Злата Огневич снялась для журнала TOUCH и откровенно рассказала о личной жизни, участии в реалити-шоу и источниках вдохновения. Так, Огневич рассказала, откуда черпает вдохновение, о последних отношениях, а также поделилась откровенностями о мужчинах на "холостячке", пишет "TOUCH".

Злата Огневич поделилась, что не считает свою профессию работой, а скорее своим смыслом жизни. Она редко устает, ведь работает "в кайф", однако любому нужно время на перезарядку. Так, Злата вдохновение и отдых ищет в путешествиях. Кроме этого, певица призналась, как решилась на участие в проекте "Холостячка". По ее словам, последние отношения певицы были очень токсичными и она долго приходила в себя, а когда к Злате обратились продюсеры проекта, звезда поняла, что готова.

К тому же Злата разговорилась и о мужчинах, участвовавших в проекте. Звезда рассказала, что откровенно потрясена от свиданий. По словам Златы, за один вечер ей удалось полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте, осуществить детскую мечту и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной.

"Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к своему сердцу. Меня можно покорить романтикой и драйвом, мне очень нравятся уверенные в себе мужчины, которые не боятся своих эмоций. Я открыта новому, и хочу встретить своего любимого человека, с которым мы вместе создадим особый гармоничный союз", - делится Огневич.

Кроме этого, Злата Огневич рассказала о планах на будущее, которые связаны с творчеством и концертами.

Ранее Politeka писала, что Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником: фото.

Напомним, что Огневич в топе из цепочек показала, чем будет заманивать мужчин на" Холостячку": "Плохая девочка".

А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич все-таки влюбилась на съемках "Холостячки": "Даже не в одного".