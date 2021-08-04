Новая «Холостячка» Злата Огневич приняла участие в интересном блице, где рассказала о своих предпочтениях и открыла несколько секретов

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу появилось короткое интервью со Златой.

«Холостячка-2. Блиц со Златой. Продолжаем знакомство с главной героиней второго сезона проекта "Холостячка", - подписали видео авторы аккаунта.

Красотка рассказала, что является совой и очень любит кофе. Ее любимыми цветами являются орхидеи, а любимой сладостью пахлава.

Злата рассказала о своих любимых фильмах, сериалах и любимом отдыхе, тем самым облегчив задачу своим ухажерам. Также она призналась, что мечтает жить в собственном доме.

Во время интервью Злата призналась, что ее преследовали поклонники, а один даже вычислил, где она живет и напал на нее ночью.

«Это вот этот маньяк, который меня преследовал два года, но про него ничего не слышно», - отметила Злата.

Напомним, что Злата Огневич в оригинальном топе показала, чем заманит женихов на "Холостячку": "Плохая девочка".

Как сообщала Politeka, Огневич в разгар съемок популярного шоу призналась, каких поступков ждет от мужчин.

Также Politeka писала, что наряженная Огневич показала, как приходит в себя после съемок "Холостячки".