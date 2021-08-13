Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка стала героїнею нового сезону "Холостячки", розповіла про зйомки шоу
Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огнєвіч зважилася взяти участь у реаліті-шоу "Холостячка" на СТБ. Дівчина хоче знайти своє справжнє кохання та створити міцну сім’ю.
Так, на офіційній сторінці проєкту в Instagram розповіли про зйомки рекламного ролика для проєкту, які тривали 17 годин. Режисером проморолика став талановитий кінорежисер світового рівня Станіслав Капралов.
"Хочу зазначити, що з нею комфортно працювати, Злата виконує поставлені режисером завдання беззаперечно. Вона терпляча, і це дуже круто. Для наших артистів це рідкість", - говорить Капралов про Огнєвіч.
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Сама Злата розповіла, що завдяки зйомкам ролику здійснила одну зі своїх мрій, а саме попрацювати з режесером кіно.
Нагадаємо, що нещодавно організатори шоу розсекретили ім'я другого героя нового сезону реаліті-шоу. Так, за руку і серце співачки Злати Огнєвіч буде боротися головний патрульний з Кременчука - Олександр Борзенко. Також нещодавно Злата заінтригувала, що до одного з учасників вже відчула симпатію, однак імені не назвала.
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