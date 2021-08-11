Відома українська співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич розповіла, як псувала побачення

Як передає Politeka.net, Злата Огневич стала новою учасницею програми"Холостячка". На сторінці цього шоу в Instagram вийшло інтерв'ю зі співачкою.

"Холостячка-2. Бліц зі Златою. Продовжуємо знайомство з головною героїнею другого сезону проекту "Холостячка", підписали відео.

Раніше Злата розповідала, як її переслідував два роки маніяк. Під час інтерв'ю Злата зізналася, що її переслідували шанувальники, а один навіть вирахував, де вона живе і напав на неї вночі.

"Це ось цей маніяк, який мене переслідував два роки, але про нього нічого не чути», - зазначила Злата.

Цього разу співачці поставили запитання, чи збігала вона з побачення. Вона поділася способом, як можна зіпсувати побачення.

"Ні, я не збігала. Я починала себе вести як така сучка. І просто хлопець мені після цього не писав, не дзвонив. Тобто він розумів, що це не та людина, з якою він хоче зустрічатися", розповіла Злата Огневич.

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