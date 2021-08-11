Известная украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич рассказала, как портила свидания

Как передает Politeka.net, Злата Огневич стала новой участницей программы "Холостячка". На странице этого шоу в Инстаграм вышло интервью с певицей.

"Холостячка - 2. Блиц со Златой. Продолжаем знакомство с главной героиней второго сезона проекта "Холостячка", подписали видео.

Ранее Злата рассказывала, как её преследовал два года маньяк. Во время интервью Злата призналась, что ее преследовали поклонники, а один даже вычислил, где она живет и напал на нее ночью.

«Это вот этот маньяк, который меня преследовал два года, но про него ничего не слышно», - отметила Злата.

На этот раз певице задали вопрос, сбегала ли она со свидания. Она поделась способом, как можно испортить свидание.

"Нет, я не сбегала. Я начинала себя вести как такая сучка. И просто парень мне после этого не писал, не звонил. То есть он понимал, что это не тот человек, с которым он хочет встречаться", рассказала Злата Огневич.

Ранее сообщалось, на «Холостячку» Огневич напали около дома, стали известны подробности: «Преследовал два года…»

Также, Огневич в разгар съемок "Холостячки" рассказала о страстном свидании: "До мурашек по коже и дрожи в коленках"

Politeka рассказывала, "Холостячка" Огневич в соблазнительном образе с белой рубашкой заговорила о саморазвитии: "Мой любимый пункт..."



