Стало відомо, хто наступний побореться за серце нової "Холостячки" Злати Огневич

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською артисткою. Нещодавно стало відомо, що вона стала новою "Холостячкою". Новий сезон вийде вже восени. У мережі активно обговорюється,

Цього разу стало відомо, хто став наступним учасником програми "Холостячка", і хто побореться за серце Злати Огневич. Ним став Олександр Борзенко. Про це повідомляє РБК-Україна.

Олександр став другим героєм шоу"Холостячка". Він є головним патрульним у місті Кременчук. За його фото в Instagram можна зробити висновок, що він любить активний відпочинок. Також він нещодавно став батьком, про що розповів у себе в блозі. Точніше хрещеним батьком.

На своїй сторінці в Instagram Олександр розповідає, що любить подорожувати, водні види спорту. Він відрізняється атлетичною статурою, товариський і харизматичний. Любить стильні речі і дорогі аксесуари.

Відзначимо, Злата недавно відкрила таємницю і зізналася, що всі чоловіки хороші, але з одним вона відчула справжнє тяжіння. За словами дівчини, її серце зможе підкорити впевнена в собі, романтична і драйвова людина.

Раніше повідомлялося, "Холостячка" Огневич дала волю пристрасті на зйомках, творці розкрили правду: "буде запалювати в собі і чоловіках..."

Також, Огневич, яку переслідував маніяк, розкрила безвідмовний спосіб зіпсувати побачення: "починала себе вести..."

Politeka розповідала, "Холостячка" Огневич розкрила секрети, які допомагають їй бути щасливою: "не паритися..."





