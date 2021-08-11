Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", готовится к новому сезону шоу, но при этом засветилась с незнакомцем

Звезда стала новой героиней популярного шоу, передает Politeka.net. По словам, артистки, она планирует найти настоящую любовь, ведь отношения у нее ранее не складывались.

Злата рассказала, что мужчины не хотят принимать во внимание ее профессию, и в результате происходит разлад.

В Сети опубликовали видео, на котором певица засветилась в компании незнакомца. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Оба ехали в кабриолете, лица мужчины не было видно. Эти кадры сняты в рамках рекламы нового сезона. Красотка щеголяла в коротком платье, которое подчеркивало ее фигуру.

В сообщении говорится, что уже осенью состоится премьера романтического шоу.

"Проект «Холостячка» во главе с певицей и композитором Златой Огневич (@ zlata.ognevich) покорит наши сердца и подарит водоворот незабываемых эмоций.

Зажги огонь любви вместе с холостячкой Златой Огневич этой осени🔥", - написано в посте.

"Опять будет только шоу и ложь, просто игра", "Неприятная главная героиня. Вообще", "Мама родная, как это красиво 😍😍😍 слов нет просто ....", "Пары не складываются. По контракту показывают нам неистовую любовь, а на самом деле только драма в отношениях, как писала Мишина", - прокомментировали подписчики.

Напомним, Злата Огневич с декольте напоказ поведала, как будет проверять женихов на шоу "Холостячка"

Также Politeka сообщала, что «Холостячка» Огневич раскрыла секреты, которые помогают ей быть счастливой

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в соблазнительном образе с белой рубашкой заговорила о саморазвитии