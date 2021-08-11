Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", готовится к новому сезону шоу, но при этом засветилась с незнакомцем
Звезда стала новой героиней популярного шоу, передает Politeka.net. По словам, артистки, она планирует найти настоящую любовь, ведь отношения у нее ранее не складывались.
Злата рассказала, что мужчины не хотят принимать во внимание ее профессию, и в результате происходит разлад.
В Сети опубликовали видео, на котором певица засветилась в компании незнакомца. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Оба ехали в кабриолете, лица мужчины не было видно. Эти кадры сняты в рамках рекламы нового сезона. Красотка щеголяла в коротком платье, которое подчеркивало ее фигуру.
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В сообщении говорится, что уже осенью состоится премьера романтического шоу.
"Проект «Холостячка» во главе с певицей и композитором Златой Огневич (@ zlata.ognevich) покорит наши сердца и подарит водоворот незабываемых эмоций.
Зажги огонь любви вместе с холостячкой Златой Огневич этой осени🔥", - написано в посте.
"Опять будет только шоу и ложь, просто игра", "Неприятная главная героиня. Вообще", "Мама родная, как это красиво 😍😍😍 слов нет просто ....", "Пары не складываются. По контракту показывают нам неистовую любовь, а на самом деле только драма в отношениях, как писала Мишина", - прокомментировали подписчики.
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