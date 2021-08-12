Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", уже засветилась на первых кадрах со съемок

Уже скоро, в начале осени, поклонники увидят на экранах второй сезон «Холостячки», в котором в главной роли выступит певица Злата Огневич. Сейчас известно, что артистка очень ждала проекта и надеялась встретить там действительно серьезно настроенного мужчину.

Пока что звезда не может рассказывать о шоу и вообще каких-либо деталях, поэтому очень хорошо скрывает любую информацию о съемках. На аккаунте в Инстаграм, посвященному шоу появились первые детали о будущих эфирах.

«Осенью зрители увидят действительно огненный и страстный сезон. Этот огонь Холостячка будет зажигать в себе и мужчинах. В промо-ролике нам хотелось показать, какая она - настоящая Злата Огневич. Уверена, зрители будут приятно удивлены, увидев, насколько она открыта и эмоциональная», - рассказывает промодиректорка СТБ Лидия Панькив.

Также Лидия подметила, что на съемках хотелось показать внутренний мир Холостячки и то, как он меняется благодаря чувствам.

«Злата открывается чувством, которые не могла встретить в реальной жизни», - объясняет Лидия Панькив.

Пользователи выразили свое мнение:

«Не интересно !!!!; Очень красивый проморолик 😍И глубина, которая в нем заложена заслуживает искреннего внимания. Я уже давно слежу за Златой, она мне очень импонирует как человек; ждём ❤️; Уж не интересно; думаю будет очень интересно !!!; Люблю Злату❤️Вона искренняя, светлая, талантливая личность; Очаровывает пением нежным слух».

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