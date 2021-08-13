Стало известно, кто следующий поборется за сердце новой "Холостячки" Златы Огневич

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской артисткой. Недавно стало известно, что она стала новой "Холостячкой". Новый сезон выйдет уже осенью. В сети активно обсуждается,

На этот раз стало известно, кто стал следующим участником программы "Холостячка", и кто поборется за сердце Златы Огневич. Им стал Александр Борзенко. Об этом сообщает РБК-Украина.

Александр стал вторым героем шоу "Холостячка". Он является главным патрульным в городе Кременчуг. По его фото в Инстаграм можно сделать вывод, что он любит активный отдых. Также он недавно стал отцом, о чем рассказал у себя в блоге. Точнее крестным отцом.

На своей странице в Инстаграм Александр рассказывает, что любит путешествовать, водные виды спорта. Он отличается атлетическим телосложением, общительный и харизматичный. Любит стильные вещи и дорогие аксессуары.

Отметим, Злата недавно приоткрыла тайну и призналась, что все мужчины хороши, но с одним она почувствовала настоящее притяжение. По словам девушки, ее сердце сможет покорить уверенный в себе, романтичный и драйвовый человек.

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