Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", готується до нового сезону шоу, але при цьому засвітилася з незнайомцем
Зірка стала новою героїнею популярного шоу, передавати Politeka.net. За словами, артистки, вона планує знайти справжнє кохання, адже стосунки у неї раніше не складалися.
Злата розповіла, що чоловіки не хочуть брати до уваги її професію, і в результаті відбувається розлад.
У мережі опублікували відео, на якому співачка засвітилася в компанії незнайомця. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Обидва їхали в кабріолеті, обличчя чоловіка не було видно. Ці кадри зняті в рамках реклами нового сезону. Красуня хизувалася в короткій сукні, яка підкреслювала її фігуру.
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У повідомленні йдеться, що вже восени відбудеться прем'єра романтичного шоу.
"Проект "Холостячка" на чолі зі співачкою і композитором Златою Огневич (@ zlata.Ognevich) підкорить наші серця і подарує вир незабутніх емоцій.
Запали вогонь любові разом з холостячкою Златою Огневич цієї осені🔥", - написано в пості.
"Знову буде тільки шоу і брехня, просто гра", "неприємна головна героїня. Взагалі", " Мама рідна, як це красиво 😍 😍 😍 слів немає просто ....", "Пари не складаються. За контрактом показують нам шалену любов, а насправді тільки драма у відносинах, як писала Мішина", - прокоментували підписники.
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