Популярная певица Злата Огневич, которая стала героиней нового сезона "Холостячки", рассказала о съемках шоу

Как пишет Politeka.net популярная украинская певица Злата Огневич решилась принять участие в реалити-шоу "Холостячка" на СТБ. Девушка хочет найти свою настоящую любовь и создать крепкую семью.

Так, на официальной странице проекта в Instagram рассказали о съемках рекламного ролика для проекта, которые длились 17 часов. Режиссером проморолика стал талантливый кинорежиссер мирового уровня Станислав Капралов.

"Хочу отметить, что с ней комфортно работать, Злата выполняет поставленные режиссером задачи беспрекословно. Она терпелива, и это очень круто. Для наших артистов это редкость", - говорит Капралов о Огневич.

Сама Злата рассказала, что благодаря съемкам ролика осуществила одну из своих мечт, а именно поработать с режесером кино.

Напомним, что недавно организаторы шоу рассекретили имя второго героя нового сезона реалити-шоу. Так, за руку и сердце певицы Златы Огневич будет бороться главный патрульный из Кременчуга - Александр Борзенко. Также недавно Злата заинтриговала, что к одному из участников уже почувствовала симпатию, однако имени не назвала.

Ранее Politeka писала, что рассекречены имя и фото претендента на руку и сердце "Холостячки" Огневич: "недавно стал отцом".

Напомним, что Огневич, которую преследовал маньяк, раскрыла безотказный способ испортить свидание: "Начинала себя вести...".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич в шелковом платье-ночнушке раскрыла "душу", размер декольте впечатляет.