Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", вже засвітилася на перших кадрах зі зйомок

Вже скоро, на початку осені, шанувальники побачать на екранах другий сезон "Холостячки", в якому в головній ролі виступить співачка Злата Огневич. Зараз відомо, що артистка дуже чекала проекту і сподівалася зустріти там дійсно серйозно налаштованого чоловіка.

Поки що зірка не може розповідати про шоу і взагалі будь-які деталі, тому дуже добре приховує будь-яку інформацію про зйомки. На акаунті в Instagram, присвяченому шоу з'явилися перші деталі про майбутніх ефірах.

"Восени глядачі побачать дійсно вогненний і пристрасний сезон. Цей вогонь Холостячка запалювати в собі і чоловіках. У промо-ролику нам хотілося показати, яка вона-справжня Злата Огневич. Впевнена, глядачі будуть приємно здивовані, побачивши, наскільки вона відкрита і емоційна", - розповідає промодиректорка СТБ Лідія Паньків.

Також Лідія помітила, що на зйомках хотілося показати внутрішній світ Холостячки і те, як він змінюється завдяки почуттям.

"Злата відкривається почуттям, які не могла зустріти в реальному житті", - пояснює Лідія Паньків.

Користувачі висловили свою думку:

"Не цікаво !!!!; Дуже красивий проморолик 😍і глибина, яка в ньому закладена заслуговує щирої уваги. Я вже давно стежу за Златою, вона мені дуже імпонує як людина; чекаємо ❤️; вже не цікаво; думаю буде дуже цікаво !!!; Люблю Злату❤️Вона щира, світла, талановита особистість; зачаровує співом ніжним слух».

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