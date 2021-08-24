Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", устроила чувственную фотосессию на природе

Сейчас Злата занята на съемках второго сезона «Холостячки» и практически не публикует в Инстаграм никаких новых кадров, чтобы избежать лишнего внимания и сплетен. Тем не менее, поскольку звезда будет задействована в концерте по случаю празднования Дня Независимости, она опубликовала несколько интересных кадров.

Снимок, на котором Огневич блистала с новой прической, тоже пришелся фанатам по вкусу. Как можно заметить, в белой рубашке оригинальной вставкой из сеточкой, создающей цветочный узор, звезда выглядела очень стильно.

«С Днем Независимости, моя страна! 💛 💙 Ты такая молодая, амбициозная и прекрасна. Расцветай, моя единственная! 🇺🇦 ❤️» - написала Злата под кадром.

Поклонники подержали: «Всех с Днем независимости; Искренне поздравляю всех с праздником! 🇺🇦 Мы сильны и независимы. Все у нас будет хорошо 🙏☁️; сколько счастья в глазах; С Праздником, мой родной Украины! 💙💛;Верю в счастливое будущее нашей родины 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; С Днем Независимости! 😍🎉🇺🇦💐💙; Красивый цвет волос😍; этот оттенок вам идет; сразу посветлела».

Напомним, этой осенью пройдет премьера второго сезона реалити Холостячка, главной героиней которого стала певица Злата Огневич. Причем уже стала известна дата выхода, которую скрывали максимально долго. Как оказалось, старт романтической истории будет положен 17 сентября.

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Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич дала волю страсти на съемках, создатели раскрыли правду.