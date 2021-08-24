Певица Злата Огневич тяжело переживает утрату особенного друга
Так, 35-летняя артистка, которая сейчас снимается во втором сезоне "Холостячки", скорбит за Игорем Вовковинским, принимавшем участие в ее выступлении на "Евровидении 2013". Тогда Вовковинский в костюме викинга вынес Злату на руках на сцену конкурса. Выглядело это весьма эпично, ведь, Игорь, как известно, был в числе самых высоких людей планеты.
Огневич попрощалась с другом в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
"Игорь, мой друг... Твое сердце перестало биться, но в моем сердце ты навсегда... 💔", - подписаны кадры.
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Вовковинский умер на 39-м году жизни, из-за проблем с сердцем. О смерти сына в соцсети Фейсбук написала его мама Светлана. Семья Игоря еще в 1989 году эмигрировала в США, но он не забывал свою родину. Даже его последний пост на ФБ, сделанный 24 апреля, касался любви к Украине.
"Я люблю Украину, какой бы она ни была. Твоя Родина - твоя Родина, ты не можешь этого изменить. Я бы хотел, чтобы больше украинцев чувствовали это".
Отметим, рост Игоря составлял 2 м 34,5 см. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий житель США.
Пользователи Сети выражают свои соболезнования в комментариях:
"Царство небесное герой..."
"R.I.P. Искренняя благодарность тебе, парень, что ты всегда хранил Украину в сердце"
"Всё-таки такой рост это отклонение(( Сердечная система к такому не приспособлена... Жаль, ушёл совсем молодым(("
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