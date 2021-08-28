Певица Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу о любви "Холостячка", с нетерпением ждет выхода первого эфира

После того, как стала известна дата выхода в эфир второго сезона «Холостячки», создатели проекта начали раскрывать имена участников. На данный момент известны личности лишь нескольких человек.

Так, третьим участником оказался рекордсмен Америки с фридайвинга. 37-летний бизнесмен, владелец IT-компании пришел на шоу, чтобы завоевать сердце Златы. Три года труда над собой, он стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея - ныряние с задержкой дыхания на 4 минуты и погружения на 97 метров.

«Ради знакомства с холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, в которых готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украине. Станет ли знакомство со Златой судьбоносным?» - спрашивают на фан-аккаунте проекта.

Пользователи выразили свое мнение:

«На фото в своем инст демонстрирует свое "достоинство" 😮Уже сразу неприятненько; Я думаю, что мужчины будут удивлять Не только Злату, но и нас ...; что то новое и интересное в жизни, все надо попробовать 💝; Подарит зуб акулы? Или ещё что-то в этом духе); Этого дотянут до финала, он уже давно засветился».

Напомним, Злату Огневич на съемках "Холостячки" настигло страшное известие: "Сердце перестало биться...".

Как сообщала Politeka, Известный холостяк заставил Ксению Мишину кричать от восторга: "Какой крутой…".

Также Politeka писала, что Участник "Холостячки" на коне заставил сердца украинок биться чаще, повезло Злате: "Достоин победы".