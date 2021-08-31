Популярный украинский певец MELOVIN, который стал участником нового сезона «Танців з зірками», заинтриговал поклонников мистическим фото

Как известно, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) является победителем 6-го сезона «Х-Фактора», а в 2018 году певец представлял Украину на «Евровидении». Во время Нацотбора на этот конкурс именно его кандидатуру активно поддерживал Андрей Данилко.

Сейчас MELOVIN работает над новым проектом, вовсю дразня поклонников разными намеками. Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм он поделился необычным фото.

Снимок сделан ночью в лесу. На нем можно разглядеть человеческую фигуру с необычными формами, снятую со спины. На нее сверху наброшена полупрозрачная накидка. Единственным источником света на снимке оказался фонарик.

Поклонники MELOVIN-а тут же поняли, что это – кадр из его нового клипа, который певец отправился снимать на озеро Синевир.

«Вау вау, выглядит мистически», «Призрак летящий на крыльях ночи», «Как я обожаю его песни. Все со смыслом, как мини истории» «Обожаю всё тайное и загадочное», «Призрак невесты», «Мистически выглядит. Будет лучшим подарком осени», - пишут люди.

Напомним, любимец Данилко MELOVIN рассказал, почему решил участвовать в "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, Melovin из "Танців з зірками" озадачил странной выходкой, в сети заволновались.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко Melovin заинтриговал кадрами с партнершей по "Танці з зірками".