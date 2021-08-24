Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе для «Евровидения» несколько лет назад, показал, как развлекается в обычной жизни
Молодой артист, который недавно присоединился к звездному составу нового сезона «Танців з зірками», поделился веселым видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На этих кадрах Константин Бочаров (настоящее имя певца) раскрыл себя поклонникам с неожиданной стороны.
На видео можно увидеть, как исполнитель в огромных стильных очках жует большой кусок бумаги. Затем он выпивает стопку алкоголя и запивает ее минеральной водой. После этого действа артист выглядит очень довольным собой.
«Это что было?», - можно услышать за кадром голос неизвестной девушки.
«Когда не хочешь чтобы платила по чеку команда … приходится сожрать чек», - подписал странные кадры певец.
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Поклонники MELOVIN-а тут же принялись комментировать его публикацию.
«В смысле?», «мой обед», «а причесон то какой красивый, ух», «Не пугай, ну!)) Все окей хоть?», «Запивон к Боржоми – виски», «Приятного аппетита», - пишут люди.
Напомним, фаворит Данилко Melovin заинтриговал кадрами с партнершей по "Танці з зірками".
Как сообщала Politeka, фаворит Данилко Melovin впервые показал, как будет отжигать на сцене «Танців з зірками».
Также Politeka писала, что Зарицкая с KAZKA за кулисами "Танців з зірками" призналась, что у нее с Melovin.