Известный исполнитель Melovin рассказал о своем участии в танцевальном шоу и признался, что поначалу хотел отказаться

Как сообщает Politeka.net, эпатажный украинский певиц и любимец Андрея Данилко на Нацотборе "Евровидения" Melovin, который недавно обескуражил поклонников каминг-аутом, поделился, что стал участником "Танців з зірками", хотя поначалу думал отказаться. Об этом артист рассказал в эфире шоу "Твій день", а видео этого фрагмента опубликовали в Instagram-аккаунте телеканала "1+1".

По словам Melovin, хотя о своем участии он заявил только сейчас, но готовится к эфирам танцевального проекта начал ранее. "Много времени думал, не хотел принимать участие, я понимаю, что это выход из зоны комфорта, нет-нет, это не для меня. Но потом понял, что это же круто, это какое-то такое новое для меня приключение", - признался артист.

Украинцы тут же начали комментировать видео с Melovin: "В вашей студии уже сидит будущий победитель Танцев со звездами", "Но хорошо, что согласился! Будет классный сезон, буду болеть за него", "Неужели всего за неделю мы увидим его на паркете?", "Не могу дождаться, так интересно, как он справится", "Классно", "Жду эфиров".

Напомним, Солистка KAZKA показала репетицию "Танців з зірками", засветив партнера: "Взяли на себя ответственность...".

Как сообщала Politeka, Новый сезон "Танці з зірками", рассекречены имена всех участников: "Ради такого теперь посмотрю".

Также Politeka писала, что Melovin из "Танців з зірками" озадачил странной выходкой, в сети заволновались: "Не пугай, ну".