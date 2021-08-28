Украинская певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала, как проходит репетиция "Тнаців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной среди украинцев, став открытием на "Х-Фактора", где спела свою песню "Свята". И хоть группа KAZKA не стала победителем талант-шоу, но это не помешало коллективу пойти на национальный отбор Евровидения. Сейчас Зарицкая решила попробовать себя в "Танцях", откуда поделилась кадрами в Инстаграм.

На первом сторис Зарицкая показала, как едет на репетицию. Девушка сидела за рулем автомобиля, слушала музыку и настраивалась на тренировку.

"Как заряжаться на репетицию танцев", - написала Александра.

На втором сторис Зарицкая была уже на танцевальной площадке. Саша даже решила показать своего партнера, но без головы, чтобы не раскрывать личность, так как запрещено.

"Показываю вам только ноги можно, ну вот так, максимум, своего партнера. Теперь догадайтесь, чьи это ноги, корые взяли на себя ответственность носить мои ноги", - сказала загадочно Александра.

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