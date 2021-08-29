Певица Александра Зарицкая показала себя в новом образе, поделившись кадрами в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая создала несколько лет назад музыкальный коллектив вместе с Никитой Будашем. Пара выступила на шоу "Х-Фактор" с песней "Свята", став открытием украинского шоу-бизнеса. Коллектив участвовал в национальном отборе на Евровидение, а видеоработы группы набирали сотни миллионов просмотров на Ютуб. Сейчас Александра решила попробовать свои силы на "Танцях з зірками" и даже показала своего партнера. Но на этом Зарицкая не останавливается, продолжая активно вести блог в Инстаграм.

На новом сторис Александра была в черном платье на тоненьких бретельках, а на руках были прозрачные перчатки. Девушка смотрела в камеру, показывая яркий мейкап, который сделала для фотосъемки.

На еще одном сторис Зарицкая показала студию, где проходили съемки.

"Мы начинаем фотосессию длинной в целый день. Имеем четыре образа. Сегодня должны сделать шедевры", - написала Александра.

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