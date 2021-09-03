Известная актриса из "Женского квартала" и участница нового сезона шоу "Танці з зірками" Анастасия Оруджова похвасталась похудевшей фигурой на паркете

Как передает Politeka.net, Анастасия Оруджова является известной украинской актрисой и юмористой. Недавно она объявила о том, что стала новой участницей шоу "Танці з зірками". Как известно, перед участием в шоу девушка смогла похудеть на 30 килограмм. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице в Инстаграм коллеги по "Танцям з зірками" Александры Зарицкой появилось новое видео. Как известно, недавно прошла презентация проекта, где объявляли партнеров звездных участников. На кадрах Анастасия танцует и показывает свою похудевшую фигуру под исполнение песни одной из участниц проекта Lida Lee.

"Это будет очень жаркий сезон, не похож ни на какой другой, мощный, неожиданный, наш!"

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