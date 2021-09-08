Популярна українська співачка Тіна Кароль відсторонилася від участі в декількох шоу

Зараз артистка ніяк не коментує свої плани на майбутнє і не розповідає про прийдешні проекти. При цьому від участі в шоу "Голос» і" танці з зірками " артистка відмовилася і в нових сезонах вона не бере участі.

Зараз співачка приділяє час собі, почала показувати, як проводить час вдома або на відпочинку, а також розчулила особистим відео з домашнім вихованцем під час поїздки в Карпати. Тримаючи на руках породисту собачку, Тіна позувала під час прогулянки без всяких нарядів і макіяжу.

"Не бійся, засинай, я твій алабай; яка милота🥰 🐶; милота; Тіночка собачка принадність Тіну всі люблять!!! засне моментально!!!; І я хочу на ручки " - написали фанати.

Відзначимо, зараз тим часом все ще активно обговорюють також відсутність Тіни в ролі телеведучої в черговому сезоні " Танців з зірками». Місце Кароль зайняла модель Іванна Онуфрійчук, після чого фанати збунтувалися, відзначаючи в коментарях своє невдоволення:

"Можна забути про "танці", без Тіни вони погасли😔; як же прикро що немає більше там Тіни (((; дійсно Тіни дуже не вистачає. Вона справжня окраса цього проекту... Яскраве і незамінне; дуже шкода, що Тіна більше не веде ефір((вона була вишенькою на торті♥️♥️ а ще й з голосу пішла(((«.

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